Em fevereiro de 2026, pesquisadores divulgaram na revista Science a observação de um sistema planetário que foge do padrão mais conhecido. Ao redor da estrela LHS 1903 foram identificados quatro planetas organizados de maneira incomum, formados em momentos distintos e ainda capazes de compor um arranjo estável.\nA descoberta sugere que sistemas complexos podem se organizar progressivamente, mesmo quando seus elementos não surgem de forma simultânea, o que permite uma aproximação com processos sociais e institucionais, especialmente quando se observa a formação de políticas públicas e estruturas estatais que se desenvolvem em ritmos distintos e sob condições variáveis.\nA experiência institucional raramente segue sequência linear, pois práticas administrativas, decisões judiciais e arranjos organizacionais passam a existir antes que o direito positivo ofereça respostas estruturadas, de modo que expectativas sociais, inovação tecnológica e lacunas regulatórias convivem e se tensionam em ambientes ainda marcados por processos de transição.