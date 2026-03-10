Nesta semana é celebrado o Dia Internacional da Mulher, que simboliza a luta histórica feminina por igualdade de gênero, melhores condições de trabalho, participação política e outros direitos, incluindo, na contemporaneidade, o próprio direito à vida, diante do número alarmante de feminicídios. À vista disso, impõe-se refletir sobre o que as instituições e a sociedade têm feito para além deste mês simbólico.\nO Ministério Público de Goiás (MP-GO) tem desenvolvido uma série de medidas para fortalecer a atuação institucional de proteção integral a mulheres e meninas. Antes de tudo, destaca-se a atribuição constitucional e privativa do MP de promover a ação penal pública, visando a responsabilização daqueles que praticam infrações penais contra mulheres e meninas. Essa atribuição demanda um trabalho diuturno dos Promotores, Promotoras, Procuradores e Procuradoras de Justiça, incluindo a busca pela concessão de medidas protetivas de urgência, a realização de atendimentos, a participação em audiências e todas as demais medidas previstas em lei.