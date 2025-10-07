Engana-se quem pensa que uma empresa tem apenas uma função: gerar lucro. A verdade é que a função de uma empresa na sociedade vai muito além disso. As organizações empresariais são canais para o desenvolvimento social das comunidades em que estão inseridas, sendo necessário que ela contribua positivamente para a redução das desigualdades, que promova o bem-estar social.\nEstes princípios não são novos e, inclusive, estão previstos na Constituição Federal de 1988 e no Código Civil. Estas normas impõem deveres e obrigações às empresas e o seu cumprimento, além de ser legal, é bem-visto no mercado interno e externo, como uma boa prática de governança, com foco no ESG, sigla, em inglês, para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança).\nAs empresas contribuem com a sociedade por meio da geração de empregos, geração de impostos e no cumprimento da legislação que protege o meio ambiente e as pessoas. Mas muitas estão indo além disso e, com visão de longo prazo, estão investindo em iniciativas que, em princípio, parecem estar fora deste escopo, mas, na verdade, geram valor para o futuro.