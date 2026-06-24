A história oficial da indústria gráfica brasileira teve início em 13 de maio de 1808, quando Dom João VI criou a Impressão Régia, encerrando a proibição da instalação de tipografias no período colonial. Poucos meses depois, circulava a Gazeta do Rio de Janeiro, considerada a primeira publicação impressa oficialmente no país.\nDesde então, a atividade gráfica acompanhou a evolução da sociedade brasileira. No século XIX, contribuiu para a expansão da educação, da cultura e da comunicação. Já no século XX, impulsionada pela industrialização, cresceu com a mecanização dos processos, a impressão offset e a demanda por materiais editoriais, promocionais, embalagens e rótulos.\nAssim, o Dia da Indústria Gráfica, celebrado em 24 de junho, é uma oportunidade para reconhecer a importância de um setor que acompanha a história do Brasil há mais de dois séculos. Muito além da produção de livros, jornais, revistas e embalagens, a indústria gráfica desempenhou papel fundamental na disseminação do conhecimento, na democratização da informação e no fortalecimento da atividade produtiva nacional.