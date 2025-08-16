A Lei Maria da Penha, reconhecida internacionalmente como uma das mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, completou 19 anos no último dia 7 de agosto. Apesar dos enormes avanços advindos dela e de outras legislações, os índices de violência contra a mulher vêm aumentando no Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025.\nE a realidade no Estado de Goiás não é diferente. Em 2024, houve aumento nas tentativas de feminicídio (8,8%), nas ameaças (3,1%), nas perseguições (6,9%), nas violências psicológicas (7,1%) e nos descumprimentos de medidas protetivas de urgência (21,5%). O Ministério Público de Goiás (MPGO), enquanto órgão incumbido de defender a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis, jamais abrirá mão de lutar pela punição dos agressores.