Sem o trabalho da mulher na agricultura familiar, a mesa do brasileiro ficará seriamente desfalcada. É impossível pensar em soberania alimentar sem destacar o protagonismo feminino nas pequenas propriedades brasileiras. O mote da Feira Agro Centro-Oeste 2026 destaca isso – Mulher Agricultora: O Protagonismo da Agricultura Familiar é Seu.\nEntre os dias 17 e 20 de junho será realizada a 23ª edição da feira no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG). No evento teremos a comprovação do papel de liderança que as mulheres desempenham na agricultura familiar. Das 180 inscrições realizadas para o evento, 142 foram feitas por mulheres, que representam quase 80% dos participantes cadastrados.\nO dado demonstra a forte presença feminina nas atividades produtivas rurais e também sua crescente atuação em espaços de comercialização, capacitação e liderança. Elas são agentes centrais na geração de renda, na segurança alimentar e no desenvolvimento sustentável dos territórios rurais. O Incra reconhece o protagonismo feminino nos lotes da reforma agrária.