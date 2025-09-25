Nem sempre o centro está no lugar onde se decide. Muitas vezes, ele está onde se vive. Onde se empreende. Onde se resiste. Onde o Brasil insiste em acontecer — mesmo sem manchete, sem visibilidade, sem acesso. É nesse deslocamento de sentido — do centro político ao centro da vida real — que o Sebrae se posiciona. E poucas ações demonstram isso com tanta clareza quanto a Caravana Empreender com Você, que em 2025 chega à sua terceira edição com presença confirmada em 25 cidades goianas.\nMais do que uma agenda de atendimentos, a Caravana é um movimento estratégico que leva o Sebrae aos territórios da escuta e da prática. Mais do que aguardar o empreendedor bater à porta da instituição, o Sebrae é que bate à porta dele. E isso muda tudo porque o centro não é estático. Ele se move com a realidade. O centro do problema — a ausência de informação, o acesso restrito, a solidão empreendedora — está muitas vezes em pequenas cidades e em vilas, povoados e distritos. E é exatamente aí que o Sebrae precisa estar: no centro das dificuldades para gerar soluções de impacto.