Em 2023, o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) recebeu uma denúncia da Associação Brasileira de Imprensa quanto ao crescimento das manifestações neonazistas no Brasil. O manifesto apresentou os últimos indicativos do trabalho da professora Drª Adriana Dias, antropóloga da Unicamp, que apontou o crescimento das manifestações neonazistas no Brasil, saltando de 72 células em 2015 para 1.117 em 2022.\nPara o enfrentamento desta realidade nacional, o CNDH instituiu uma relatoria especial de enfrentamento ao discurso de ódio, extremismo e neonazismo. No esforço de enfrentar esta dura realidade, foram realizadas quatro missões, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco, chegando agora, de 23 a 25 de fevereiro, a Goiás.\nA relatoria especial de enfrentamento ao discurso de ódio, extremismo e neonazismo do CNDH tem desenvolvido seus trabalhos de forma articulada com a relatoria especial sobre formas contemporâneas de racismo da ONU, tendo colaborado com dados e indicadores sobre a realidade do Brasil.