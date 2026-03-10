Neste mês de março, diante do recorde de feminicídios no Brasil em 2025, com quatro mortes por dia, e de outros graves problemas enfrentados pelas mulheres, precisamos discutir sobre educação e sobre o nosso lugar nos espaços de decisão. Em nosso estado, de acordo com o Censo IBGE 2022, as mulheres representam 50,9% da população e ocupam apenas 26,1% dos cargos gerenciais.\nPara mudarmos esse quadro de violência e desigualdade, a educação é essencial. Precisamos garantir uma formação que valorize o respeito e o convívio com a diversidade e a divergência e que possibilite às meninas uma vida autônoma e plena de direitos. Esse caminho é fundamental para mudarmos visões machistas que só contribuem para a discriminação e o preconceito. Sou pedagoga e defendo o poder transformador da educação.\nNa minha trajetória, vivenciei inúmeras situações que ilustram como o machismo ainda é estrutural em nossa sociedade e precisa ser desconstruído. No papel de vice-reitora, ao ocupar o cargo de reitora em exercício, em função de agenda em outro país do então reitor Edward Madureira Brasil, após deliberação construída em reunião com pessoas da Universidade, fui informada por estas que, mesmo assim, posteriormente queriam falar com o reitor. Ora, eu estava ali como representante máxima da Instituição. Por que precisariam falar depois com o reitor? Reagi a essa postura e, após uma análise sobre esse contexto e seu significado, essas pessoas se retrataram.