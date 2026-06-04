Há 30 anos, ao editar a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), o Brasil deu um passo decisivo rumo à economia do século 21. Hoje, em um mundo mais digital, global e competitivo, é imperioso revisitar esse marco legal para promover o ambiente de negócios, ampliar a segurança jurídica e estimular a economia do conhecimento.\nAo longo do período, o país se integrou à economia mundial e consolidou a inovação como fator estratégico de desenvolvimento. Regras claras sobre patentes, marcas, desenhos industriais e indicações geográficas atraem investimentos, fortalecem centros de pesquisa e permitem que empresas inovem mais.\nA Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI), política pública para o tema, tem ações até 2030, com entregas do governo e da sociedade civil. O objetivo maior é promover sinergia entre indústria e instituições de pesquisa, para a geração de desenvolvimento econômico e social.