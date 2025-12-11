O conceito de cidade inteligente, longe de ser uma promessa futurista, é uma realidade operacional. A portaria MCid 1.012, do Ministério das Cidades, é um marco que impulsiona a inovação e o uso estratégico de tecnologias no planejamento e na gestão urbana. A iniciativa apoia os municípios na criação de políticas públicas que promovam soluções tecnológicas para gerar melhores resultados sociais e crescimento econômico sustentável.\nA medida ganha ainda mais relevância diante da complexidade da gestão municipal, ainda marcada por processos manuais e sistemas isolados. Essa fragmentação dificulta o compartilhamento de informações e reduz a precisão e a agilidade nas decisões.\nA superação de desafios como a manutenção reativa, a falta de visibilidade dos serviços e a ausência de indicadores em tempo real depende da adoção de plataformas unificadas. Elas centralizam a gestão urbana, conectando componentes e garantindo o fluxo contínuo de informações. Assim, é possível automatizar processos, responder rapidamente a ocorrências e reduzir custos e interrupções, tornando o controle mais seguro e confiável.