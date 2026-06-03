As relações entre Brasil e Portugal entram em uma nova fase de integração econômica, com o Centro-Oeste brasileiro, especialmente Goiás, assumindo papel de destaque nesse cenário. Com forte expansão no agronegócio, bioenergia, logística e inovação tecnológica, Goiás se estabelece como ator relevante nas conexões comerciais entre os dois países.\nO avanço dessa relação reflete mudanças no ambiente econômico internacional. Portugal, antes visto apenas como parceiro histórico, agora ocupa posição estratégica para empresas brasileiras que buscam internacionalização. Com infraestrutura moderna, segurança jurídica e acesso facilitado aos mercados da União Europeia, África e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o país se torna uma rota competitiva para expansão de negócios.\nA entrada em vigor do Acordo de Associação entre Mercosul e União Europeia promete intensificar ainda mais essa integração. O documento amplia o acesso de produtos brasileiros, incluindo os de Goiás, ao mercado europeu, reduz barreiras comerciais e estimula investimentos portugueses em Goiás, especialmente em energia renovável, infraestrutura e tecnologia.