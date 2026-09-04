Mais do que levar ao Brasil o que deu certo em Goiás, quero ser senadora para continuar ajudando nosso estado a avançar. Se os goianos me derem essa oportunidade, chegarei ao Senado com trabalho realizado e determinação para transformar essa experiência em novas conquistas para Goiás.\nQuero representar a força da mulher na política. Não como bandeira ideológica, mas com a convicção de que a presença feminina amplia o olhar sobre a família. Mostrei isso à frente do Goiás Social. Ao lado do Ronaldo Caiado, construímos 94 programas voltados para a família inteira. E, ao final de quase oito anos, o IBGE mostrou: mais de 600 mil pessoas superaram a pobreza em Goiás.\nTrabalhei nos 246 municípios e aprendi uma coisa fundamental: ninguém quer viver de favor. As pessoas querem oportunidade para conquistar sua independência. É esse caminho que quero continuar no Senado: fortalecer a economia e criar condições para que mais famílias caminhem com as próprias pernas.