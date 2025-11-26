O mês de novembro traz um alerta importante para os homens: é hora de olhar para a própria saúde com seriedade, atenção e responsabilidade. A campanha Novembro Azul reforça a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que segue como o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil, atrás apenas dos cânceres de pele não melanoma.\nEm 2025, são estimados 71.730 novos casos no ano, segundo dados oficiais, um número que reforça a urgência de quebrar tabus e do cuidado masculino com a saúde. Apesar de frequente, o câncer de próstata ainda é marcado por estigma, desconhecimento e resistência.\nMuitos homens evitam consultas e exames por medo, preconceito ou pela falsa ideia de que buscar cuidados seria sinônimo de fragilidade. No entanto, a realidade é clara: investir na saúde é um gesto de autocuidado e amor à vida.