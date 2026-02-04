Para além das alterações burocráticas, a entrada em vigor da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, em 4 de fevereiro, deve ser vista também como um movimento estratégico para destravar a pauta de investimentos no país. Ajustes ainda precisam ser feitos. No entanto, a segurança jurídica trazida pelo novo marco contempla o alicerce para a prosperidade que a indústria precisa e gerando impacto positivo na sociedade, sem comprometer a proteção ao meio ambiente.\nHá muito, o setor produtivo alerta que complexidade não é sinônimo de proteção. Pelo contrário, o emaranhado de regras difusas afasta o capital e pune quem gera trabalho e renda. Com as mudanças previstas, ganham vários setores, mas, sobretudo, a indústria. Fortalecida em um cenário de maior estabilidade jurídica, essa indústria poderá seguir contribuindo para a solução de problemas, assim como tem historicamente feito, especialmente aqueles ligados ao meio ambiente.