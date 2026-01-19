Em 2026, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) completa 89 anos de atuação contínua em defesa do setor produtivo. Ao longo de quase nove décadas, a entidade acompanhou profundas transformações econômicas, políticas e sociais, mantendo um papel ativo na representação empresarial e no diálogo institucional. Essa trajetória de protagonismo confere à Acieg uma visão qualificada sobre o momento atual e sobre os desafios que se apresentam.\nO ano de 2026 se consolida como um período de transição. A economia brasileira ainda convive com incertezas relevantes, especialmente em relação ao crédito, às taxas de juros e à implementação da reforma tributária. A insegurança inicial em torno do novo sistema tributário, já percebida pelo empresariado, exige planejamento, capacidade de adaptação e acompanhamento técnico permanente.