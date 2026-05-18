O Vale do Araguaia apresenta um dos maiores paradoxos econômicos do Brasil Central. De um lado, um crescimento agropecuário expressivo, com a produção de grãos expandindo 28,49% ao ano (Seapa-GO). De outro, forte limitação técnica pela escassez de infraestrutura elétrica. Por décadas, a inviabilidade de atendimento às solicitações de carga travou o desenvolvimento produtivo, a despeito da viabilidade financeira dos projetos. Há terra, capital e vontade, mas falta energia para conectar o negócio.\nO modelo histórico de enfrentamento a restrições de infraestrutura baseia-se na transferência de responsabilidades. O setor produtivo aciona a distribuidora, que aponta limites de concessão, enquanto o Estado busca intervenções junto à União. Nesse cenário, o progresso estagna. No Araguaia, este ciclo foi rompido com a criação de um Grupo de Trabalho (GT) pelo governo de Goiás, consolidando um novo modelo de cooperação institucional.