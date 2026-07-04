A escritora francesa Fred Vargas faz um sucesso fenomenal. Seus livros foram traduzidos para 45 idiomas e venderam cerca de 10 milhões de exemplares. Cada aventura do comissário Jean-Baptiste Adamsberg e sua trupe de detetives chega invariavelmente ao topo da lista de best-sellers da Itália, Alemanha e Espanha, além da França.\nA proeza é ainda mais notável porque ela começou a fazer ficção depois de décadas de pesquisas em sítios antediluvianos, laboratórios e arquivos medievais, onde construiu uma sólida carreira de zooarqueóloga e historiadora. Seu livro mais admirado nos meios científicos é “Os Caminhos da Peste: O Rato, a Pulga e o Homem”.\nAos 69 anos, Fred Vargas vem de lançar o 11º livro da série de romances policiais protagonizados pelo comissário Adamsberg, Ad para os íntimos. Da fornada inicial de 550 mil exemplares de “Une Unique Lueur”, ou uma única luz, sem tradução para o português, 110 mil foram vendidos em três semanas.