O debate sobre o futuro do país muitas vezes começa em Brasília. Eu aprendi a olhar para ele de forma diferente, porque é no município que as pessoas vivem, trabalham, criam seus filhos e procuram o poder público quando precisam de uma solução.\nFui vereador, presidente da Câmara e prefeito de Aparecida de Goiânia por dois mandatos. Tive a honra de ser reeleito com 98,8% dos votos válidos, um resultado que me deu uma responsabilidade ainda maior. Governar uma cidade daquele porte me ensinou que o resultado depende de presença, capacidade de ouvir e dialogar.\nÉ isso que quero levar ao Senado, porque defender os municípios de Goiás, para mim, significa representar o estado inteiro. Significa conhecer as diferenças entre uma cidade pequena e uma região metropolitana, ouvir prefeitos, vereadores e a população e construir soluções com quem pensa diferente quando isso for necessário.