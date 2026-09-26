Neste 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, instituído pela ONU Turismo com o objetivo de conscientizar o planeta sobre o valor social, cultural e econômico da nossa atividade, o Brasil tem motivos de sobra para comemorar e olhar o futuro com ambição. O turismo nacional vive uma consolidação histórica, deixando o papel de promessa e se firmando como um dos motores mais eficientes de desenvolvimento sustentável.\nRecordes recentes provam que o mundo voltou a olhar para o Brasil com fascínio. De janeiro e agosto de 2026, 6,4 milhões de turistas internacionais vieram ao país – alcançando o patamar recorde do mesmo período de 2025. Esses visitantes injetaram R$ 33,6 bilhões na nossa economia nos primeiros sete meses do ano. Uma alta expressiva em relação aos R$ 25 bilhões do mesmo período de 2025, mostrando que estrangeiros não apenas estão vindo mais ao Brasil, mas também deixando mais recursos. Recursos que irrigam desde grandes centros a pequenas comunidades.