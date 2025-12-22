Com a publicação da Lei Estadual nº 23.848, de 14 de novembro de 2025, assinada pelo governador Ronaldo Caiado (UB), o Estado de Goiás reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) no pagamento de dívidas judiciais, fazendo com que valores acima desse limite passem a seguir o rito do precatório, solicitação expedida pelo Judiciário para cobrança de quantias definitivas, sem possibilidade de recurso.\nA mudança, proposta pela Secretaria de Estado da Economia, foi justificada pelo aumento das despesas do Tesouro Estadual, sobretudo nos repasses ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), e, segundo a pasta, busca recompor o equilíbrio financeiro e assegurar a continuidade da política de adimplência, com vigência imediata desde a data da publicação.\nSegundo o Executivo, o aumento do limite para 40 salários mínimos em 2023 elevou significativamente os gastos com Requisições de Pequeno Valor. Os repasses saltaram de R$ 6,5 milhões para R$ 27,6 milhões, com aportes extraordinários superiores a R$ 200 milhões entre 2024 e 2025, supostamente prejudicando o equilíbrio fiscal e a execução de políticas públicas.