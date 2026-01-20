O ano de 2025 representou um período de importantes reflexões e avanços no campo da segurança pública no Estado de Goiás. A partir de uma atuação institucional contínua e da observação atenta do funcionamento do sistema de Justiça ao longo dos anos, foi possível perceber que este ciclo se caracterizou por um maior alinhamento entre políticas públicas, práticas institucionais e compromisso com resultados estruturantes.\nA elaboração e implementação do Plano Pena Justa representaram um marco relevante na condução das políticas penais no Estado. Mais do que um documento, o plano simbolizou o comprometimento real e coordenado de todos os órgãos do sistema de justiça, do Poder Executivo e da sociedade civil organizada, em consonância com diretrizes nacionais e sob o acompanhamento atento e colaborativo do Conselho Nacional de Justiça, que adotou postura aberta, dialógica e orientada a resultados.