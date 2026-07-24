Duas perguntas rondam a política e as eleições de outubro no Brasil. Quanto as novas tarifas de 37,5%, aplicadas por Donald Trump a produtos brasileiros, vão custar a Flávio Bolsonaro, que será formalizado candidato do PL neste sábado? E quem pode se beneficiar com a fragilidade crescente de Flávio, só Lula?\nO novo ataque de Trump é um desastre histórico, empurra o Brasil mais e mais para a China e novos mercados e não pode, nem vai passar em branco nas eleições, como o próprio Flávio percebeu e tentou reverter, sem sucesso.\nEscaldado pelo efeito do tarifaço de 50% na sua candidatura, Flávio intercedeu junto ao governo Trump para adiar os novos ataques ao Brasil para depois das eleições. Não deu certo e ele acionou o Plano B, de jogar a culpa no governo e em Lula. Também não está funcionando.