A base cientifica do chamado “exame de DNA” surgiu em 1953 com a descoberta da estrutura em dupla hélice por Watson e Crick, mas o exame de identificação genética, ou “impressão digital de DNA”, foi desenvolvido em 1984 por Alec Jeffreys, na Inglaterra. A primeira aplicação prática de testes de DNA em casos de paternidade foi divulgada no Brasil em 1988.\nAté então, as ações de investigação de paternidade baseavam-se na comparação de grupos sanguíneos e outras circunstâncias processuais. Atualmente, por óbvio, nenhum juiz cogita atribuir a paternidade sanguínea a alguém sem pesquisa genética prévia, diante da probabilidade conclusiva garantida pelo teste.\nPois bem, no que tange a investigações criminais, a utilização de câmeras corporais por policiais militares significaria o mesmo salto em termos de evolução probatória. É insano argumentar contra o progresso científico.