No mês de agosto, o país observou, atento, a grande repercussão do “vídeo-denúncia” do youtuber Felca. Dias após a viralização, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2628/22 que já tramitava no Congresso desde 2022, tendo sido intensamente discutido por especialistas e objeto de audiência pública. No fim do mês, o Senado confirmou o texto, que segue para sanção presidencial.\nO PL 2628 dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais e abrange inúmeros desdobramentos da matéria: segurança online, restrições em jogos eletrônicos, publicidade infantil, uso de aplicativos digitais e redes sociais e tratamento de dados.\nO referido projeto de lei busca seguir as melhores práticas internacionais e envolve organizações como o Instituto Alana, o Childhood Brasil e o Instituto LGPD – a conquista é fruto de intensa mobilização social dos agentes da advocacy para a matéria.