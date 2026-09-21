No campo goiano existe um vão desafiador. De um lado, produtores que precisam contratar e não encontram gente preparada. Do outro, trabalhadores em busca de uma oportunidade que muitas vezes está a poucos quilômetros de casa, mas que nunca chega ao seu conhecimento. Entre os dois, está um dos gargalos do emprego rural.\nHoje o agro representa mais de 27% dos empregos formais em Goiás. A mecanização, a agricultura de precisão e a chegada da tecnologia embarcada redesenharam o trabalho rural. O braço deu lugar ao conhecimento. Onde antes se pedia força, hoje se pede a capacidade de operar uma colhedora guiada por satélite, de interpretar dados de produtividade, de manejar um rebanho com critério técnico.\nA cada ano, o setor oferece dezenas de milhares de postos formais e, ainda assim, muitos deles permanecem em aberto por semanas. Não por ausência de mão de obra, mas por ausência de conexão. O produtor de uma cidade do interior raramente tem como anunciar sua vaga além do boca a boca local; o trabalhador, por sua vez, não tem onde procurar de forma organizada. A oferta e a procura existem, mas não se encontram.