Na administração pública há um agente que desempenha seu papel de forma silente, em bastidores, sem alardes ou holofotes. Me refiro, aqui – em momento ainda oportuno, pois no já passado mês de novembro se comemorou o dia de tal servidor –, ao procurador do Estado.\nImiscuindo cultura pop com a seriedade apropriada para se tratar do cargo, talvez fique mais claro aos leitores mais jovens (e aos apreciadores de livros de fantasia) recorrer à conhecida série de TV intitulada “O Jogo dos Tronos”.\nNo seriado, cujo enredo parece dar vida às obras de Maquiavel e Sun Tzu, várias famílias ou grupos entram em conflito e, enquanto a história segue, ao norte do mapa geográfico onde se desenrola a epopeia uma equipe – a Patrulha da Noite – monta guarda contra o que podemos chamar de “mal maior”.\nAs tarefas da patrulha e da procuradoria são similares: servir de bastião da resistência contra grandes males que possam afetar o poder estabelecido. Sem chamar a atenção, sem desejar para si evidência exacerbada e midiática.