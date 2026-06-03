A entrada em vigor da Lei 15.378, de 6 de abril de 2026 será um marco para os usuários da saúde pública e privada no Brasil, principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS), que atende 75% da população. A nova lei é enfática em regular as relações de pacientes e “serviços de saúde de qualquer natureza ou por profissionais de saúde”. Intitulado “Estatuto dos Direitos do Paciente”, estabelece direitos e responsabilidades de quem recorre a serviços de saúde.\nIsso vai impactar as relações de gestores e profissionais da saúde para com pacientes, obrigando todos a se adequarem. Profissionais e instituições privadas de saúde possuem personalidade jurídica própria e têm maior versatilidade para essa aclimatação. Todavia, há um universo de usuários, prestadores de serviço, trabalhadores, gestores e autoridades da saúde pública, todos vinculados ao SUS, o que representa mais de 160 milhões de pessoas.