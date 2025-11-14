O que o discurso da soberania fez, a operação contra traficantes no Rio desfez e o presidente Lula enfrenta duas rebordosas que se retroalimentam: sua recuperação de popularidade estancou e sua vantagem despencou num eventual segundo turno com pelo menos seis adversários, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que sai propositalmente dos holofotes.\nEsse é o sumo da nova pesquisa Quaest, derrubando a previsão de que Lula atingiria a esta altura aprovação maior que a desaprovação e já estaria em condições até de sonhar com vitória em primeiro turno. Nada disso. As curvas de popularidade não se inverteram, não há vitória possível na primeira rodada com tantos candidatos e até o segundo turno ficou bem mais apertado\nQuem puxa a pauta nacional puxa as tendências para 2026. Quando assumiu o discurso dos pobres contra os ricos e engatou com o da soberania, Lula saiu do nevoeiro e viu luz no fim do túnel. Mas, quando Cláudio Castro jogou suas polícias contra o tráfico e as comunidades e produziu 121 corpos no Rio, o foco foi para a segurança. O eleitor só fala nisso.