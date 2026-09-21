Goiás mudou. E quem acompanhou essa transformação sabe que não aconteceu por acaso. Nos últimos anos, o Estado recuperou sua capacidade de investir, ampliou os serviços públicos e passou a enfrentar problemas históricos com planejamento, responsabilidade, ética e resultados.\nEssa mudança foi iniciada por Ronaldo Caiado. Ao lado dele, tive a oportunidade de participar da construção desse novo jeito de governar. Um governo que colocou as contas em ordem, combateu a corrupção e os desperdícios e voltou a olhar para o futuro.\nOs resultados estão na vida das pessoas. Está na educação, que tem sete das dez melhores escolas públicas de ensino médio do país. Está na segurança, que acumula sete anos consecutivos de redução dos principais indicadores de criminalidade. Está na saúde, com uma rede que passou de 16 para 31 unidades e mais que triplicou os leitos de UTI. Está no social, que levou o Estado a alcançar, em 2023, a menor taxa de extrema pobreza do país. Está nas rodovias pavimentadas, reformadas e duplicadas, melhorando a logística e criando condições para Goiás ampliar sua produção e continuar crescendo com competitividade.