O agronegócio brasileiro responde por cerca de 25% do PIB e sustenta a posição do país como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Nos últimos anos, esse protagonismo foi ampliado por uma transformação silenciosa: a digitalização do campo.\nTecnologias como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial, telemetria e sistemas integrados de gestão passaram a fazer parte da rotina das operações agrícolas, elevando produtividade e eficiência. O resultado apareceu na safra recorde superior a 346 milhões de toneladas em 2025.\nO avanço tecnológico trouxe consigo um risco muitas vezes invisível: o cibernético. A conectividade crescente ampliou significativamente a superfície de ataque das operações no campo, sem que houvesse, na mesma proporção, evolução na maturidade em segurança da informação. Os números mostram que a ameaça já é concreta.