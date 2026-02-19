Assumir a presidência do Jóquei Clube de Goiás não foi um movimento circunstancial. Foi uma decisão consciente de enfrentar um grande desafio institucional. Presidir o Jóquei é assumir a responsabilidade de conduzir uma associação quase centenária, marcada por conquistas, crises e, sobretudo, por um patrimônio material e simbólico que pertence aos joqueanos e que se confunde com a própria história de Goiás.\nO Jóquei que encontramos não comporta eufemismos. Herdamos passivos elevados, desorganização administrativa, insegurança jurídica e um discurso recorrente de que nada mais havia a ser feito diante da terra arrasada. Essa narrativa do abandono é confortável para quem prefere não enfrentar problemas e conveniente para quem se omitiu ao longo do tempo.\nNós escolhemos o caminho oposto. Encontramos ativos, direitos, possibilidades concretas e pessoas dispostas a trabalhar. A história do Jóquei não autoriza soluções fáceis, nem entregas silenciosas travestidas de inevitáveis.