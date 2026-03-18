Por muitos anos, a saúde se organizou a partir da lógica da oferta: estruturas, especialidades, leitos e protocolos. O paciente se adaptava ao sistema. Hoje, essa equação se inverte. As pessoas passaram a comparar suas experiências — inclusive na saúde — com tudo o que vivenciam em outros setores da vida.\nFalar em “paciente como consumidor” pode gerar desconforto, sobretudo em um país que tem a universalidade como princípio. A expressão, porém, não se refere à mercantilização do cuidado, mas ao reconhecimento de que o usuário faz escolhas, avalia experiências, busca conveniência, exige transparência e valoriza ser ouvido.\nEspera fluidez, personalização e respeito ao seu tempo, sem separar o cuidado recebido no hospital das experiências digitais que tem em outros serviços. Essa mudança impacta diretamente a forma como desenhamos a jornada do paciente, que deixou de ser um conceito periférico para se tornar eixo estratégico.