No dia 10 de junho de 2026, a Arquidiocese de Goiânia celebra o centenário de nascimento de Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. Mais do que recordar datas, a celebração convida a revisitar a memória de um pastor que caminhou ao lado do povo, ouviu suas dores, compartilhou suas esperanças e ajudou a construir uma Igreja comprometida com a justiça social, a solidariedade e a evangelização.\nNascido em Orizona (GO), em 10 de junho de 1926, Antônio Ribeiro de Oliveira cresceu em uma família simples do campo. Filho de José Ribeiro de Oliveira e Luíza Marcelina de Castro, foi o sétimo entre onze irmãos. Em meio à vida rural, aprendeu desde cedo os valores do trabalho, da fraternidade e da fé, marcas que o acompanhariam por toda a vida.\nA vocação sacerdotal surgiu ainda na infância. Aos oito anos, durante uma missão popular realizada pelos padres redentoristas em Orizona, recebeu a Primeira Eucaristia e sentiu o chamado de Deus para dedicar a vida ao serviço da Igreja. Dois anos depois, ingressou no seminário iniciando uma caminhada que o conduziria ao sacerdócio.