O Brasil atravessa um momento singular de sua história republicana, repleto de reflexões sobre a nossa soberania e autonomia institucional. No entanto, é impossível olhar para o cenário atual sem um profundo incômodo com a situação vivida pelo Poder Judiciário, em especial pelo Supremo Tribunal Federal (STF).\nAssistimos a episódios que tensionam a normalidade democrática, com ministros expostos em ambientes informais e capturados em antessalas de sessões, gestos que se convertem em símbolos de polarização e publicações misturando-se à liturgia dos cargos. Atos que em tempos ordinários passariam despercebidos tornaram-se fagulhas em meio a uma grave crise de credibilidade que atinge a nossa mais alta Corte de Justiça.\nO ápice dessa turbulência tem se manifestado publicamente por meio de atritos e contrapontos diretos entre os próprios integrantes da Corte, evidenciados em decisões cruzadas, anulações de atos entre pares e bate-bocas que expõem fraturas internas preocupantes. Episódios recentes que envolveram desde medidas de afastamento e reversão de cargos de chefia policial até relatórios cruzados de mensagens, embates sobre inquéritos sensíveis e tentativas institucionais de contenção de danos lideradas pela presidência do tribunal revelam um desgaste que extrapola os gabinetes e transborda para a opinião pública.