Nos últimos meses, o debate sobre o funcionamento dos supermercados aos domingos e feriados em Goiás tem sido apresentado à sociedade como uma disputa entre empresários e trabalhadores. E não é.\nA Associação Goiana de Supermercados (Agos) sempre defendeu a liberdade de funcionamento dos supermercados aos domingos e feriados, respeitando a legislação e a negociação coletiva. A questão levada ao Poder Judiciário nunca foi sobre abrir ou fechar as portas nesses dias, mas sobre garantir igualdade de tratamento entre empresários que exercem exatamente a mesma atividade.\nTodo supermercadista sonha em passar os domingos com sua família. Mas a realidade é que muitos precisam abrir as portas para pagar as contas. Para alguns, o domingo é o dia de maior faturamento e também de maior custo operacional. No varejo, não existe almoço grátis.