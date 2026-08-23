Goiânia precisa decidir se quer ser uma cidade onde empreender vale a pena. Essa deveria ser uma das perguntas centrais do debate sobre o futuro de Goiás, especialmente diante de um novo ciclo eleitoral. Temos potencial. O desafio é transformar essa capacidade em desenvolvimento, empregos, renda e qualidade de vida.\nEssa discussão deve deixar de ser tratada como pauta exclusiva dos empresários. Quando dificultamos a vida de uma empresa, afetamos empregos, renda, consumo e toda a população.\nUma loja depende de seus consumidores, de segurança e de mobilidade. O comerciante depende de fornecedores e logística. Todos dependem de infraestrutura, crédito, mão de obra qualificada e segurança jurídica.\nPor isso, não podemos falar em desenvolvimento econômico sem discutir a cidade onde ele acontece. Não basta facilitar a abertura de uma empresa se criamos obstáculos para sua sobrevivência e crescimento. Precisamos reduzir a burocracia, melhorar a infraestrutura local, a segurança e a mobilidade, investir em qualificação e oferecer previsibilidade a quem investe.