O espelho da academia mostra músculos bem definidos. O que ele não revela é o coração que definha por dentro. O uso de anabolizantes em academias brasileiras dispara e médicos alertam para uma epidemia silenciosa de doenças cardíacas em jovens. O Brasil vive essa crise sem perceber: milhares de frequentadores de academias utilizam esteroides anabolizantes sem qualquer acompanhamento médico, muitas vezes adquiridos ilegalmente ou pela internet.\nUm estudo publicado em 2024 no jornal da Associação Médica Americana (JAMA), uma das mais prestigiadas revistas médicas do mundo, trouxe dados alarmantes: usuários de anabolizantes têm risco de morte quase três vezes maior que a população geral. Quando analisadas as mortes não naturais, como acidentes, crimes violentos e suicídios, a diferença foi ainda mais acentuada, alcançando uma taxa de mortalidade 3,64 vezes maior. A pesquisa dinamarquesa acompanhou milhares de pessoas por mais de 15 anos e confirmou o que cardiologistas já observavam — corações jovens bastante enfraquecidos como se tivessem décadas a mais.