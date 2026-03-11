“A grande questão que nunca foi respondida, e que talvez nunca o será, é: o que quer uma mulher?” escreveu Freud em carta a Marie Bonaparte, em 1937. Talvez o que Freud não pôde pensar — ou não pôde dizer — é que a resposta não se encontra numa fórmula, mas no próprio viver. O feminino não se reduz a um objeto de saber; ele se manifesta como experiência, relação e trabalho contínuo de sustentação da vida.\nUm dos grandes desafios do nosso tempo é pensar o que querem as mulheres numa atitude contemporânea. Contemporânea, aqui, não no sentido de adesão irrestrita ao presente, mas na acepção proposta pelo filósofo italiano Giorgio Agamben. Para ele, o ser contemporâneo é aquele que não coincide totalmente com o seu tempo: percebe suas fissuras, resiste ao espírito dominante da época e sustenta um certo descompasso. Estar verdadeiramente no tempo exige, paradoxalmente, uma distância dele.