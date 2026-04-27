O mês de abril nos convida à reflexão e há temas que não podem mais ser tratados como algo pontual dentro das escolas. O bullying é um deles. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que quase quatro em cada dez adolescentes brasileiros já sofreram bullying no ambiente escolar. Isso significa que, em uma sala com 30 alunos, cerca de 10 já vivenciaram situações de humilhação, exclusão ou violência emocional. Não estamos falando de ‘brincadeiras’, mas de experiências que marcam, silenciam e, muitas vezes, ferem profundamente.\nO bullying é persistente e impacta diretamente a autoestima, o desempenho escolar e a saúde emocional dos estudantes. Mais do que números, estamos falando de crianças e adolescentes que deixam de participar das aulas, passam a se sentir inseguros no ambiente escolar e carregam marcas que podem acompanhá-los por toda a vida. Como alerta Augusto Cury, “os conflitos não resolvidos na infância ecoam na vida adulta”.