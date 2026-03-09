Lúcia Vânia\nA violência contra a mulher tem desafiado autoridades e deixado a sociedade perplexa. A pergunta que permanece é inevitável: como vencer esse desafio?\nA primeira barreira é o silêncio masculino. Mulheres, muitas vezes atônitas, promovem encontros, debates e seminários em auditórios nos quais a presença masculina é quase inexistente. Discutem ações, contabilizam pequenos avanços e celebram conquistas importantes, como a Lei Maria da Penha, mas, muitas vezes, falam apenas entre si.\nComo os dados apontam — 1.450 feminicídios em 2024 e seis mortes de mulheres por dia —, o combate à violência contra a mulher exige não apenas a participação dos homens, mas mudanças em três pilares fundamentais: a construção de um novo conceito de masculinidade, a atuação firme do Poder Judiciário e o fortalecimento das forças de segurança.