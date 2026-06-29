Em julho de 1889, indo para os Estados Unidos, em missão oficial, os juristas Salvador Mendonça e Lafayette Rodrigues Pereira, ao despedirem-se de Dom Pedro II, ouviram do imperador as seguintes palavras: “Estudem com todo cuidado a organização do Supremo Tribunal de Justiça de Washington. Creio que nas funções da Corte Suprema está o segredo do bom funcionamento da Constituição norte-americana.”\nE assim finaliza a sua fala, quando voltarem teremos uma conferência a esse respeito, porque entre nós as coisas não vão bem e parece-me que se pudéssemos criar aqui um tribunal semelhante ao norte-americano e transferir para ele as atribuições do Poder Moderador da nossa Constituição, ficaria esta melhor. Deem toda a atenção a este ponto.\nQuatro meses depois o imperador era deposto. A república é proclamada. Vota-se e aprova-se a Constituição Republicana de 1891. E que em grande parte é uma cópia do sistema americano de governo e de certos pontos da Corte Suprema dos Estados Unidos, surgindo, assim, o Supremo Tribunal Federal (STF), com poder de declarar a inconstitucionalidade das leis.