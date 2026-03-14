Em Os Onze, o STF, seus bastidores e suas crises, Felipe Recondo e Luiz Weber, concluem que a crítica honesta ao Supremo é um esforço de quem quer preservar e aprimorar a instituição. Apontar seus problemas e vícios não tem por objetivo desprestigiar o tribunal. A crítica pressupõe a existência do STF, com autoridade, legitimidade e força para exercer sua missão. Afinal, não há bom caminho a trilhar sem o Supremo.\nConcluem, portanto, os dois autores da obra: o Supremo ao exercer a guarda da constituição não apenas no aspecto técnico-jurídico, mas também dos seus valores sociais, políticos e éticos. Se por isso puder tudo, não é bom para o País. É uma afronta ao governo das leis.\nAdemais, os ministros do Supremo são servidores públicos, como os demais magistrados, e todos os demais servidores, estão sujeitos aos princípios constitucionais a que deve obedecer a administração pública: o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Logo, por ser juízes do órgão de Cúpula do Poder Judiciário, não podem atuar como profetas, deuses do direito ou Hércules, designação dada pelo jurista americano Ronald Dworkin, a propósito da judicialização da política pelas cortes constitucionais, atuando contrariamente ao “império da lei.”