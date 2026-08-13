Em 2025, o país registrou o maior número de testamentos de sua história. À primeira vista, esse pode parecer apenas mais um dado estatístico, mas ele revela uma mudança silenciosa. Cada vez mais brasileiros têm deixado de tratar a sucessão como um assunto para “quando chegar a hora” e passaram a enxergá-la como uma decisão que pode – e, na minha opinião, deve –, ser tomada em vida.\nNo meio rural, essa preocupação também tem crescido. Afinal, para quem passou décadas formando uma propriedade rural, é natural querer evitar que a família enfrente conflitos justamente quando mais precisará de união. Mas, apesar de ser uma pergunta muito comum, “eu preciso fazer um testamento?”, provavelmente não é a primeira pergunta que o produtor rural deveria fazer.\nA pergunta mais importante costuma ser outra: o que exatamente eu quero resolver? Parece uma diferença pequena, mas ela muda completamente a conversa. Há os que desejam proteger o cônjuge sobrevivente. Outros querem beneficiar um filho dentro dos limites permitidos pela lei. Alguns pretendem registrar vontades pessoais que gostariam de ver respeitadas após a morte.