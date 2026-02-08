Enquanto este artigo é lido, o mercado de Recursos Humanos passa por uma redefinição silenciosa e profunda. Milhares de currículos já são analisados por algoritmos em segundos; candidatos utilizam Inteligência Artificial (IA) para responder entrevistas de emprego; chatbots esclarecem dúvidas de colaboradores em tempo integral; e sistemas de IA identificam padrões capazes de prever riscos de rotatividade com meses de antecedência. Trata-se menos de uma projeção futurista e mais de uma descrição concreta do RH brasileiro em 2026.\nEntretanto, observa-se um descompasso entre a disponibilidade tecnológica e a mentalidade de grande parte dos profissionais de gestão de pessoas. Ainda existe uma tendência a reduzir o potencial da Inteligência Artificial (IA) à correção de textos e a pensar exclusivamente no temor pelos empregos que serão perdidos.