A Odisseia, de Homero, inspira uma nova adaptação cinematográfica dirigida por Christopher Nolan. Para além da aventura, o diretor tem como eixo central a lei de Zeus: devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, ou tudo se desmorona.\nA jornada de Odisseu de volta para casa cria muitos pontos de conexão com o espectador, mas foi sua lealdade que mais me marcou. Sua coragem para sobreviver sem perder de vista aquilo que escolheu como sentido para a vida me encantou.\nA força de Odisseu não está apenas em sua inteligência, mas na capacidade de permanecer leal aos compromissos que livremente assumiu. Seu retorno a Ítaca representa muito mais que o reencontro com Penélope. É a preservação de sua identidade, de sua palavra e responsabilidade com seu povo.\nPenélope, por sua vez, revela outra dimensão da lealdade. Sua espera não é passividade nem submissão. Ela resiste às pressões, protege o reino e adia escolhas porque aquele vínculo ainda faz sentido. Sua permanência é uma decisão livre, sustentada pelos valores que considera dignos de preservar.