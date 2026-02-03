O conceito de dosimetria da pena é um dos pilares do sistema jurídico. Ele busca o equilíbrio, a justa medida entre o ato praticado e a sanção imposta. No Direito Penal, a dosimetria corresponde ao processo de fixação da pena final aplicada ao condenado, seguindo o sistema trifásico, que define o tempo de prisão, o regime inicial de cumprimento, aberto ou semiaberto, a possibilidade de suspensão condicional da pena e a substituição por penas restritivas de direitos.\nÉ por meio da dosimetria que muitos clamam por justiça. Nesse contexto, o PL da Dosimetria surge com a proposta de reduzir penas aplicadas aos atos ocorridos em 8 de janeiro, buscando corrigir excessos, beneficiar condenados e alterar regras de progressão de regime. Contudo, o presidente Lula optou por vetar o projeto, deslocando um debate jurídico para o campo eleitoral.