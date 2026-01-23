Na mitologia grega, Ícaro recebe do pai, Dédalo, asas de penas e cera para escapar do labirinto. A advertência era clara: não voar alto demais, para que o sol não derretesse a cera; nem baixo demais, para que o mar não pesasse as asas. Ícaro ignora o conselho, aproxima-se do sol e cai. O mito não é apenas narrativa poética sobre desobediência; é metáfora sobre os perigos da sedução do poder e da imprudência.\nA advocacia — e, especialmente, a Ordem dos Advogados do Brasil — corre risco semelhante quando se aproxima excessivamente dos centros de poder que deveria fiscalizar e enfrentar. A advocacia ocupa posição singular no Estado Democrático de Direito. Não integra os poderes da República, mas é função essencial à Justiça, incumbida de atuar como garantia contra abusos, arbitrariedades e distorções institucionais.