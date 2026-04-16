Um dos grandes desafios que enfrentamos ao assumir a Secretaria da Retomada foi colocar dois elefantes brancos em funcionamento e com a correta destinação: o Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, e o Centro de Convenções de Anápolis (CCA). Não é segredo que o Oscar foi considerado “entregue” com estruturas internas inacabadas; e o que parecia pronto necessitava intervenções para reforço e adequações.\nEm Anápolis, o descaso era ainda pior, com vários problemas estruturais, instalações incompletas e defeituosas, tudo isso agravado pelo fato de sequer haver energia de rede instalada. A grandiosidade do CCA estava reduzida a três geradores que já chegaram estragados na nossa gestão.\nRelembrar esse histórico é fundamental para a população entender o que é administrar com responsabilidade. Ao confiar à Retomada a missão de entregar esses equipamentos, o governador Ronaldo Caiado foi categórico: transformar o que era despesa para o Estado em espaços de cultura, lazer e desenvolvimento.