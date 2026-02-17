A pergunta acima é bastante comum. Com certeza já fizemos essa pergunta a alguém. De igual modo já respondemos essa pergunta alguma vez. Ela traz implícita a possibilidade de se dar uma referência de moradia, endereço ou localização. Mas é verdade que todos têm onde morar? E morar com dignidade? A sua moradia é um bem seu? É alugada? É segura?\nFalar de moradia é tocar em um assunto que tem muitas ressonâncias. Pode-se tomar o viés das políticas públicas de habitação, ou a vertente da especulação imobiliária de determinado território, seja ele urbano ou rural. Do mesmo modo, pode-se atribuir à moradia o significado existencial de lugar das experiências mais profundas da vida em família ou da importância para a dignidade da pessoa que deve ter garantido o seu espaço de privacidade.\nPara os seguidores do cristianismo, “morar” é um verbo que remete ao acontecimento fundamental da encarnação do Filho de Deus. Para São João, “o Verbo de Deus se fez carne e veio morar entre nós” (Jo 1,14). Nesse sentido, morar ou habitar indica a proximidade radical de Deus com a humanidade. Nós cristãos cremos que Deus se fez um de nós para viver entre nós. Ele viveu o drama de muitas famílias que ou não têm onde morar ou moram em lugares precários e inadequados.